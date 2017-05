Hjelpen strømmer til flomrammede Sri Lanka

Organisasjonene bistår ofrene etter at den verste monsunen på 14 år herjet i landet i helgen. Fortsatt er det 99 personer savnet, og flere steder er umulige å komme fram til.

Store vannmasser har tvunget over 545.000 mennesker til å forlate hjemmene sine etter kraftig monsunregn før helgen, der alt vannet har ført til flom og skred, opplyser senteret for katastrofeberedskap. Imidlertid kommer det meldinger fra provinsene om at antallet rammede kan være så høyt som 700.000.

Flere land, blant dem India, Kina, Australia og Pakistan, har bidratt med bistand til Sri Lanka. India har allerede sendt tre skip med bistandsarbeidere og materialer. Australia gir gummibåter og påhengsmotorer som skal kunne brukes i søket etter de savnede. I distriktene som fortsatt har tilgang på rent drikkevann, er det sendt matforsyninger og annen nødhjelp.

Sri Lanka har satt inn 1.800 soldater og 1.100 fra marinen i hjelpearbeidet. De bidrar blant annet i evakuering fra flomområder og skiping av mat og andre basisvarer.

I tillegg har landets paramilitære sivilforsvarsstyrke mobilisert rundt 2.000 personer, mens politiet har sendt sin elitestyrke for å hjelpe.

I mai 2003 mistet 250 mennesker livet og 10.000 hus ble ødelagt etter en kraftig monsun på Sri Lanka.

