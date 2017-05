Filippinene: Minst fire fremmedkrigere drept

General Eduardo Ano sier til nyhetsbyrået AP tirsdag at militæret har gjort ytterligere framskritt i kampen for å ta kontroll over byen Marawi, som i en uke har vært okkupert av opprørere.

Blant de drepte skal det være en toppleder blant opprørerne, og hovedmannen bak okkupasjonen skal ha blitt skadd.

Ano sier ekstremistene planla å sette fyr på og brenne ned Marawi med 200.000 innbyggere og drepe så mange kristne som mulig i nabobyen Iligan i fastemåneden ramadan, som en reaksjon på volden i Syria og Irak.

Filippinske myndigheter hevdet mandag å ha kontroll på mesteparten Marawi, som ligger sør i landet, men at enkelte små lommer av motstand ennå fantes i deler av byen. Sivile der har ringt og sendt tekstmeldinger med bønn om hjelp.

I alt er rundt 100 personer drept, blant dem sivile, i løpet av de sju dagene som har gått siden opprørere som skal være tilknyttet IS, gikk til angrep på byen. Voldshandlingene førte til at president Rodrigo Duterte i forrige uke erklærte to måneders unntakstilstand i den sørlige delen av landet, der separatister i flere tiår har gjort opprør.

