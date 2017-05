Britisk journalist pågrepet i Bangkok

Den britiske journalisten, som arbeider for den kinesiske kringkasteren CCTV, ble pågrepet på Suvarnabhumi internasjonale flyplass mandag kveld. Ifølge politiet ble det funnet det de omtaler som krigsvåpen, en skuddsikker vest og gassmasker i bagasjen hans.

Journalisten skriver på Facebook-profilen sin at han kun bar gassmasker og keramiske plater til bruk i sin egen rustning, for å beskytte seg selv på jobb i den irakiske byen. Han presiserer at han ikke var klar over at dette utstyret var klassifisert som krigsvåpen i Thailand.

Journalisten var på flyplassen fordi han skulle til Tyrkia, og derfra videre til den krigsherjede byen Mosul sammen med en tysk frilansfotograf. Ifølge thailandsk politi ble han pågrepet fordi han ikke har lisens til å bære sikkerhetsutstyret, skriver Channel NewAsia. Journalisten risikerer fem års fengsel dersom han blir dømt for å ha brutt thailandsk lov. Han ble løslatt mot en kausjon på rundt 25.000 kroner, ifølge politiet.

Foreningen for utenlandske korrespondenter i Thailand sier i en uttalelse tirsdag at de er dypt bekymret over beslutningen om å sikte den britiske journalisten.

