USA: Sivile tap er uunngåelig i kampen mot IS

I et intervju med CBS søndag sier Mattis at «sivile tap er en av livets realiteter i denne typen situasjon».

Situasjonen han viser til er USAs kamp for å utradere IS, blant annet med luftangrep fra en USA-ledet koalisjon mot IS-kontrollerte områder og byer i Irak og Syria, siden 2014.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå sivile tap, forsikrer Mattis.

Uavhengige organisasjoner har varslet at angrepene fører til stadig større sivile tap og hevder dette skyldes en opptrapping av innsatsen mot IS etter at president Donald Trump kom til makten.

Forsvarsdepartementet i USA, Pentagon, bestrider dødstallene fra organisasjonene, som er langt høyere enn USAs egne beregninger. Mattis nekter også for at USA har endret handlingsreglene for innsatsen mot IS etter at Trump overtok.

– Det er ikke lempet på vårt mål om å beskytte uskyldige, sier han.

Den USA-ledede koalisjonen har offentlig tatt ansvar for å ha tatt 450 sivile liv, inkludert 105 i den irakiske byen Mosul 17. mars i år. Flere organisasjoner hevder tallet er langt høyere, blant annet London-baserte Airwars, som med beregninger fra journalister og granskere har kommet fram til at dødstallet er minst 3.681.

