Tysklands utenriksminister knallhardt ut mot Trump 

Utenriksminister Sigmar Gabriel beskylder Trump for å føre en kortsiktig politikk som svekker Vesten og skader Europa.

– Alle som akselererer klimaendringene ved å svekke miljøvernet, som selger mer våpen i konfliktområder og som ikke ønsker en politisk løsning på religiøse konflikter, setter freden i Europa i fare, sa Gabriel mandag.

– Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser, sier han videre og fastslår at «Vesten er blitt mindre, og i hvert fall svakere».

Uttalelsen kommer dagen etter at Merkel holdt en tale der hun sa at Europa ikke lenger kan stole på gamle allianser og derfor må ta skjebnen i egne hender.

Britisk forsikring

Merkels uttalelse blir tolket som et knallhardt oppgjør med Trump, som i forrige uke var på sitt første Europa-besøk som amerikansk president. Her havnet han på kollisjonskurs med andre vestlige ledere under både G7-møtet på Sicilia og NATO-toppmøtet i Brussel.

I Storbritannia har det vakt oppsikt at Merkel nevnte Storbritannia i samme åndedrag som USA når hun sa at europeerne må kjempe sin egen kamp for framtiden, uten å regne med å kunne lene seg på gamle alliansepartnere.

– Vi kan forsikre Merkel om at vi ønsker et dypt og spesielt partnerskap for å bevare sikkerheten i hele Europa, sier Storbritannias innenriksminister Amber Rudd til BBC.

Ifølge henne ønsker Storbritannia fortsatt samarbeid med Tyskland og andre europeiske land om både terrorbekjempelse, andre forsvars- og sikkerhetsspørsmål og handel, selv om britene har bestemt seg for å forlate EU.

Ønsker fortsatt samarbeid

– Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel søndag.

Hun understreket at «dette må skje i all vennskapelighet med USA og Storbritannia».

Merkels pressetalsmann Steffen Seibert uttalte mandag at utspillet er selvforklarende, men han understreker at statsministeren fortsatt er en forkjemper for samarbeid mellom USA og Europa. Tyskland vil «fortsette å arbeide for å styrke dette forholdet», forsikrer han.

«Som en autokratisk hersker»

Merkels rival Martin Schulz, partilederen i sosialdemokratiske SPD, går enda lenger. Han beskriver Trump som en leder som er ute etter å ydmyke andre.

– Han oppfører seg som en autokratisk hersker, sier Schulz til ARD.

– Europa er svaret. Sterkere samarbeid mellom europeiske land på alle nivåer er svaret til Donald Trump, sier han.

Schulz advarer spesielt europeiske land mot å gi etter for det han mener er en oppskrift på våpenkappløp fra Trump.

EU-kommisjonen viser til at den arbeider aktivt for å bevare samholdet mellom europeiske land.

– Det handler nettopp om å sikre at Europa avgjør sin egen skjebne. Samtidig er vi åpne overfor verden, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

