Sør-Afrikas president Zuma unngikk mistillit

To interne kilder i presidentens parti ANC opplyser ifølge sørafrikanske News24 at forslaget om å avholde en mistillitsavstemning om presidenten ble fremmet på et lukket møte i helga, melder Reuters.

Presset mot skandaleombruste president Zuma har økt kraftig innad i partiet, i opposisjonspartiene og i befolkningen etter at han sparket landets finansminister, den internasjonalt respekterte Pravin Gordhan, i mars.

Det interne møtet begynte fredag, med 72 deltakere, der 18 endte med å stemme for et mistillitsvotum, mens 54 ikke ville ha en slik avstemning, ifølge lokale Eye Witness News.

ANC vil uttale seg om møtet på en pressekonferanse senere mandag.

Dette er andre gang på et halvt år at Zuma unngår mistillitsforslag, som hvis vedtatt vil medføre at han må trekke seg fra ledervervet i ANC. Han skal etter planen tre tilbake fra dette i desember, mens presidentperioden hans utløper i 2019.

