Minst 13 døde i uvær i Moskva og omegn

– På grunn av stormen og vinden som rammet Moskva, har 50 personer så langt bedt om medisinsk behandling, sier en talsmann for helsemyndighetene i byen.

– Elleve personer fikk dødbringende skader, heter det videre.

Ytterligere to dødsfall ble siden rapportert fra Moskva-regionens etterforskningskomité. Komiteen opplyser at ei 11 år gammel jente og en 57 år gammel mann mistet livet da de ble truffet av henholdsvis et tre og et gjerde.

Dødsfallene ble forårsaket av trær som veltet og andre gjenstander som gikk over ende på grunn av vindstyrke på opptil 22 meter i sekundet.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier flere hundre trær veltet under uværet.

– Vi innfører nødvendige tiltak for å fjerne ettervirkninger av katastrofen, sier Sobjanin på Twitter mandag.

