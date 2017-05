FN: 100.000 afghanere fordrevet siden årsskiftet

Det innebærer at antall fordrevne har minsket med 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

FNs samordningsorgan for humanitær hjelp (OCHA) peker på en rekke årsaker til nedgangen, men ingen av dem er knyttet til at situasjonen er blitt bedre i det krigsherjede landet.

Blant annet fortsetter kampene i samme områder som i fjor, noe som betyr at mange allerede har flyktet. En annen årsak er at folk er blitt enda fattigere, noe som gjør at de mangler ressurser til å kunne flytte store familier til andre steder i landet.

I tillegg har store byer som Kabul blitt mer utrygge, og de blir ikke lenger regnet som trygge tilfluktssteder for personer som bor i krigsrammede områder andre steder i landet.

42 prosent av de fordrevne kommer nå fra Nord-Afghanistan, som tidligere ble regnet som relativt fredelig.

31 prosent kommer fra Sør-Afghanistan, som regnes som kjerneområdet for Taliban-opprørerne, og som de siste månedene har vært rammet av harde kamper.

