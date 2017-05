Corbyn lover mer politi og mindre innvandring

Ifølge meningsmålingene har Corbyn kappet kraftig inn på forspranget til May de siste ukene og ligger nå bare mellom 5 og 7 prosent bak, en drøy uke før valget 8. juni.

Hvorvidt mandagens utspørring av de to statsministerkandidatene endret dette, er fortsatt for tidlig å si. Corbyn måtte svare på vanskelige spørsmål fra salen da han var først ut.

Labour-lederen ble blant annet konfrontert med uttalelsen han kom med etter terrorangrepet i Manchester, da han hevdet at det er en sammenheng mellom Storbritannias krigføring i andre land og terrorisme på britisk jord.

– Vi trenger en utenrikspolitikk som ikke etterlater store områder av verden uten stabilt styresett, slik vi ser i Libya, sa han, og viste til at slike områder lett blir arnested for terror.

Mer politi og mindre innvandring

Corbyn lovet videre 10.000 flere politifolk i gatene for å bekjempe terror i Storbritannia. May ville ikke svare da hun ble konfrontert med at antallet politifolk har gått ned, men viste til at sparetiltak er nødvendig som følge av gammel gjeld.

Corbyn unnlot på sin side å svare på om han vil være villig til å sende britiske soldater ut i verden for å kjempe mot ytterliggående grupper som IS.

– Det er et komplisert spørsmål, sa han, og understreket i stedet viktigheten av å gå løs på inntektskildene til terrorgrupper.

På spørsmål om hvor mange innvandrere han mener Storbritannia bør ta imot etter brexit, nektet han å svare, men sa at det blir færre under Labour, som ønsker «styrt migrasjon».

Ingen diktator

Etter at publikum i salen hadde fått sitt, overtok journalistveteranen Jeremy Paxman utspørringen, først av Corbyn og deretter av May. Han ville blant annet vite hvorfor Labour-lederen i flere saker er på kollisjonskurs med sitt eget parti.

– Jeg er ingen diktator, smilte Corbyn, som viste til at partiprogrammet er vedtatt av Labours landsmøte.

Overrumplet

– Theresa May, når innså du at du hadde galt svar på det viktigste politiske spørsmålet i vår tid, ville Paxman vite.

– Snakker du om brexit, undret en synlig overrumplet May.

– Selvsagt, svarte Paxman, og deretter fulgte en heller nådeløs seanse der May ble konfrontert med at hun som statsminister vil måtte gjennomføre det hun på det sterkeste advarte britene mot, nemlig å vende ryggen til EU.

– Du må nå gjøre noe som du mener er ille for dette landet, konstaterte Paxman.

– Jeg leverer det jeg tror det britiske folk ønsker at regjeringen deres skal levere. Dette handler ikke bare om brexit, men om tillit i politikken, lød Mays svar.

