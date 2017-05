Australia sender 30 militære rådgivere til Afghanistan

Forsvarsminister Marise Payne sier mandag at avgjørelsen om å sende inn 30 rådgivere blir tatt etter oppfordring fra NATO og med støtte fra USA, og at Australia forventer at andre NATO-land gjør det samme. Med de nye rådgiverne vil Australia til sammen ha 300 personer utstasjonert i Afghanistan.

NATO har for tiden 13.000 soldater fra 39 land i Afghanistan, 8.400 av dem amerikanske, men ba nylig medlemslandene om å bidra med flere. Norge har for tiden rundt 50 soldater i landet.

Afghanske sikkerhetsstyrker, som de siste 15 årene er bygd opp med vestlig hjelp, har vist seg ute av stand til å holde Taliban i sjakk. Det er ventet at USAs president Donald Trump vil offentliggjøre at landet sender 5.000 soldater til Afghanistan for å demme opp for innflytelse fra IS, som fryktes å få fotfeste i Afghanistan. En økning vil uansett ikke være i nærheten av antall soldater USA hadde i landet på det meste, da det i 2010 var omkring 100.000 amerikanere utstasjonert der.

