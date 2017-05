Axios: Trump vil trekke seg fra Parisavtalen

Det amerikanske nyhetsnettstedet Axios, grunnlagt av tungvektere fra Politico, viser til tre kilder med direkte kjennskap til saken, skriver Reuters.

Lørdag tvitret Trump at han i løpet av den kommende uken ville ta en avgjørelse om hvorvidt han skal støtte Parisavtalen. Denne helgen ble de øvrige G7-landene enige om å gi ham mer tid til å finne ut av spørsmålet, selv om ikke alle var fornøyd med den løsningen.

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, at G7-toppmøtet ikke kunne bli enige om formuleringer om klimaendringer, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.

Det hvite hus har foreløpig ikke svart på en henvendelse om å kommentere, men en kilde som har vært i kontakt med dem som jobber med å komme fram til en avgjørelse, sier det er planlagt møter på høyt nivå til uken. Toppsjefene i energiselskaper og andre store bedrifter er blant dem som skal delta på møtene.

Trump har tidligere kalt klimaendringene en bløff, men på G7-møtet kom han under press fra de seks andre deltaker landene om å holde avtalen fra 2015. Parisavtalen skal sørge for en nedgang i klimagassutslipp med mål om holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

