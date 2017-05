Palestinske fanger har avsluttet sultestreik

Sultestreiken ble avsluttet lørdag morgen, opplyser en talsperson for det israelske fengselsvesenet. De palestinske fangenes forening bekrefter at protesten er over.

Årsaken skal være at Israel, Røde Kors og Den palestinske selvstyremyndigheten ble enige om at fangene skal få flere besøk av familiene sine. Avtalen betyr at antall besøk heves fra ett til to per måned.

– Fangene vinner og stanser sultestreiken, skriver det palestinske nyhetsbyrået Maan.

De palestinske fangene har imidlertid også stilt en rekke andre krav som ikke er blitt innfridd. Ett av kravene var en slutt på praksisen med å fengsle palestinere som aldri er blitt tiltalt eller stilt for retten.

Over tusen fanger deltok

Hundrevis av palestinske fanger har deltatt i sultestreiken i protest mot dårlige soningsforhold. Initiativet til protesten kom fra Fatah-lederen Marwan Barghouti, som selv soner fem livstidsdommer.

Barghouti er dømt for å ha beordret angrep mot israelske sivile. Selv fastholder han at han kun har vært en politisk leder.

1.100 palestinske fanger sluttet å spise i midten av april, ifølge det israelske fengselsvesenet. Flere hundre sluttet seg til protesten senere. Over 800 sultestreiket fortsatt da det avtalen om flere familiebesøk ble framforhandlet.

Protesten har vært den mest omfattende i sitt slag siden de palestinske områdene ble okkupert av Israel på 1960-tallet.

Fryktet helseskader

Avtalen som fikk slutt på sultestreiken, ble vedtatt etter 20 timer med samtaler med israelske tjenestemenn hvor Barghouti deltok, ifølge palestinske myndigheter.

Tidligere har den israelske regjeringen kalt fangene terrorister og drapsmenn og nektet å forhandle med dem.

30 fanger skal ha blitt innlagt på sykehus de siste dagene, og Røde Kors har advart om at noen av fangene kunne få store helseskader.

Palestinere som støtter fangene, har stått bak en rekke protester på Vestbredden i løpet av den siste måneden. To palestinere er blitt skutt og drept av israelske soldater i uroen.

Det sitter for tiden 6.500 palestinere i israelsk fangenskap, 300 av dem mindreårige. 13 av dem er representanter i palestinernes lovgivende forsamling.

Rundt 500 palestinere holdes i såkalt administrativ forvaring og har aldri fått sine saker prøvd for en domstol. Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig.

