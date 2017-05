Carters sikkerhetsrådgiver Brzezinski er død

Brzezinski var rådgiver for Lyndon B. Johnson fra 1966 til 1968, og han tjente som nasjonal sikkerhetsrådgiver i hele Carters presidentperiode fra 1977 til 1981.

I løpet av hans tid i Det hvite hus opplevde han både normaliseringen av USAs forhold til Kina – noe som innebar at de diplomatiske forbindelsene med Taiwan måtte brytes – signeringen av våpenavtalen SALT II med Sovjetunionen, Camp David-avtalen mellom Egypt og Israel, revolusjonen som forvandlet Iran fra en viktig alliert til en bitter fiende, bevæpningen av mujahedin-krigere som kjempet mot Sovjetunionen i Afghanistan og avtalen om at USA skulle gi opp sin kontroll over Panamakanalen.

Brzezinski ble født i Warszawa i 1928. Faren var diplomat og tilbrakte blant annet tid i Nazi-Tyskland, der den unge Zbigniew fikk sitt første møte med fascisme og nazisme. Da krigen brøt ut, var familien i Canada og ble der. Zbigniew Brzezinski ble amerikansk statsborger i 1958.

Mange mente at hans bakgrunn som polsk flyktning viste seg i hans virke som sikkerhetsrådgiver. Han var tilhenger av en hard linje overfor Sovjetunionen.

Som Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver ble han omtalt som det demokratiske motstykket til republikaneren Henry Kissinger.

(©NTB)