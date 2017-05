USA skal teste antimissilvåpen

I den varslede testen til uken skal amerikanerne skyte opp «et mål som samsvarer med trusselen et interkontinentalt missil utgjør». Målet skal skytes opp fra Marshalløyene, mens et bakkebasert våpen skal skytes opp fra en base i California for å skyte ned målet. Dette skal skje tirsdag, opplyser talsmann Chris Johnson ved byrået for USAs missilforsvar.

Nord-Korea har den siste tiden prøveskutt en rekke missiler, inkludert et ballistisk missil med flere hundre kilometers rekkevidde. Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som «en voksende trussel mot rikets sikkerhet», sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.

Coats sier alle testene i 2016 viste at Nord-Korea ikke har fungerende interkontinentale missiler. Han sier samtidig at Kim «forsøker å bevise at han kan nå det amerikanske fastlandet med atomvåpen».

