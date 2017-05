Tusk: Det mest utfordrende G7-møtet på flere år 

Tusk kom med uttalelsen like før lederne fra USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Canada og Japan skulle møtes i feriebyen Taormina fredag.

– Det er ingen tvil om at dette vil bli det mest utfordrende G7-toppmøtet på flere år, sa Tusk og viste til at deltakerne har svært ulike standpunkt når det gjelder sentrale spørsmål som klimaendringer og internasjonal handel.

– Det viktigste er at vi må stå sammen når det gjelder å forsvare den regelbaserte internasjonale ordenen. Hvis vår gruppe ikke er tilstrekkelig målbevisst og samlet, kan situasjonen i verden virkelig komme ut av kontroll, sa Tusk.

Ingen optimist

Han antydet også at USAs president Donald Trumps innstilling til Russland og Vladimir Putin er sentimental.

– Kanskje jeg er mindre optimistisk når det kommer til president Putins planer og intensjoner, kanskje mindre sentimental, sa Tusk, som dagen før møtte Trump i Brussel.

Trump deltar på sitt første G7-møte. Det samme gjør Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron. Møtet varer til lørdag, men Storbritannias statsminister Theresa May reiser trolig hjem allerede fredag kveld som følge av terrorangrepet i Manchester.

Terrorisme

Men før det er May ventet å lede en debatt om terrorisme. Hun vil under møtet trolig kreve at G7-landene legger økt press på internettselskaper som Facebook og Twitter for å få dem til fjerne innlegg med ekstremistisk innhold fra sine sider.

Flere av deltakerne vil trolig også prøve å få klarhet i om Trump mener alvor med sin lunkne innstilling til Parisavtalen. De vil trolig også forsøke å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst.

