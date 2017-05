Labour-leder knytter terrortrussel til britisk krigføring i utlandet

Fredag var valgkampen i Storbritannia for alvor i gang igjen etter at den ble satt på vent som følge av terrorangrepet i Manchester.

I sin første valgkamptale etter angrepet framholdt opposisjonslederen at det er en forbindelse mellom britisk innblanding i kriger i utlandet og terrorisme på britisk jord.

– Vi må være modige nok til å innrømme at krigen mot terror rett og slett ikke virker, sa Corbyn under valgmøtet i London og lovet omfattende endringer hvis Labour vinner parlamentsvalget 8. juni.

Storbritannia er med i den USA-ledede koalisjonen som gjennomfører luftangrep mot IS-kontrollerte områder i Irak og Syria.

Den antatte gjerningsmannen i Manchester, Salman Abedi, var født og oppvokst i Storbritannia med libyske foreldre. Mye tyder på at han var knyttet til IS, som har påtatt seg ansvaret for terrorangrepet hvor 22 mennesker ble drept.

– Upassende

Sikkerhetsminister Ben Wallace i den borgerlige regjeringen reagerer sterkt på Corbyns uttalelser, som han kaller «forferdelige og upassende», ifølge BBC.

– Vi må være helt klare på at ingen form for unnskyldning, ingen fordreid forklaring om en utenrikspolitikk her, en utenrikspolitikk der, kan være en unnskyldning. Virkeligheten er at disse menneskene hater våre verdier, sier Wallace.

Heller ikke lederen for Liberaldemokratene, Tim Farron, er nådig i sin kommentar. Han mener det er «grotesk» at Corbyn bruker angrepet i Manchester til å score et politisk poeng.

– Må ha en plan

Corbyn henvendte seg i talen fredag direkte til britiske soldater.

– Jeg vil forsikre dere om at under min ledelse vil dere kun bli utstasjonert i utlandet når det er et klart behov, og bare når det er en plan, og dere har nok ressurser til å sikre et resultat som gir varig fred, sa Corbyn, som samtidig lovet mer politi i gatene under en Labour-regjering.

Corbyn, som tilhører Labours venstrefløy, var imot britisk deltakelse i de USA-ledede invasjonene i Irak og Afghanistan. Han stemte også mot NATOs bombing i Libya, og han er imot vestlige luftangrep i Syria.

Den siste tiden har de sivile tapene knyttet til de amerikanskledede luftangrepene i offensiven mot IS-kontrollerte Raqqa i Syria økt kraftig, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Labour haler innpå

De konservative har lenge ledet stort på meningsmålingene i Storbritannia. Men i den første målingen som er offentliggjort siden bombeangrepet i Manchester, har Labour redusert forspranget med 4 prosentpoeng.

Statsminister Theresa Mays toryer ligger nå 5 prosentpoeng foran hovedmotstanderen, ikke 9 prosentpoeng som i forrige måling fra YouGov for avisen The Times.

De konservative har nå 43 prosents oppslutning, mens Labour får 38 prosent. Det er uvisst om terrorangrepet har påvirket velgerne, eller om det skyldes Mays retrett i forrige uke når det gjelder sosiale reformer.

Samtidig som De konservative går tilbake, er May blitt mer populær sammenlignet med Corbyn. Sistnevnte mister 8 prosentpoeng av støtten, mens Mays oppslutning øker med 1 prosentpoeng.

Målingen viser også at Labour har stor støtte blant ungdommen. Hele 59 prosent av de spurte i alderen 18–24 år sier de ville stemt Labour, mens kun 19 prosent av de over 65 år sier det samme.

(©NTB)