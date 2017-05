G7-møte starter på Sicilia

Den amerikanske presidenten deltar på sitt første G7-møte, som varer til lørdag. Det samme gjør Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron.

Storbritannias statsminister Theresa May kommer imidlertid til å korte ned sitt opphold på Sicilia på grunn av terrorangrepet i Manchester. Ifølge britiske myndigheter reiser hun trolig tilbake til Storbritannia fredag kveld.

Men før det skal hun etter planen lede en debatt om terrorisme på ett av møtene. Det ventes at hun vil kreve at G7-landene legger økt press på internettselskaper som Facebook og Twitter for å få dem til fjerne innlegg med ekstremistisk innhold fra sine sider.

G7-landene ventes også å prøve å få klarhet i om USA mener alvor med Trumps politiske agenda om klimaforandringer. Trump har blant annet sagt at USA vil trekke seg fra Parisavtalen.

Frankrikes president Macron er derimot en varm forsvarer av klimaavtalen, og han og de øvrige G7-lederne ventes å ville forsøke å få Trump vennligere innstilt til tiltak for å redusere klimaendringer. Blant annet vil de prøve å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst.

