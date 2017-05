Domstol opprettholder opphevelsen av Trumps innreiseforbud

Ankedomstolen kom med sin avgjørelse torsdag. Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.

Reiseforbudet ble stoppet av en domstol i Maryland i mars, og Trump-regjeringen anket avgjørelsen til domstolen i Virginia. I den nyeste kjennelsen står det at forbudet kommer med en «påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse». Med 10 mot 3 stemmer kom retten fram til at forbudet er grunnlovsstridig. Rettens mindretall anfører på sin side at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme.

Innreiseforbudet som nå går sin gang i det amerikanske rettssystemet, er en mindre omfattende versjon av president Donald Trumps opprinnelige innreiseforbud fra januar i år. Det reviderte innreiseforbudet innebærer visumnekt for borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen i 90 dager, og stans i USAs flyktningprogram i 120 dager.

Det reviderte innreiseforbudet ble også stoppet av en landsomfattende kjennelse fra en domstol i delstaten Hawaii. Denne avgjørelsen behandles av en ankedomstol i Seattle, som ennå ikke har kommet med sin avgjørelse.

Trumps opprinnelige og mer omfattende innreiseforbud ble stanset av en domstol i Seattle 4. februar. Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.

