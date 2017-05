Bussmassakre mot kristne i Egypt

Bussen var på vei til det avsidesliggende klosteret St. Samuel i Minya da bussen ble angrepet sør for hovedstaden Kairo.

22 personer ble såret i tillegg til de 28 drepte, opplyser ikke navngitte tjenestemenn. Det er frykt for at dødstallet kan stige ytterligere.

Kun tre barn overlevde angrepet, melder en nyhetsportal for koptiske kristne. Det er ikke oppgitt hvor mange barn som er blant de drepte og sårede.

Ifølge øyenvitner ble bussen angrepet av åtte til ti menn iført militære uniformer. Arabiske TV-stasjoner viste fredag bilder av en buss som er gjennomhullet av kuler. Inne i bussen er det blodflekker på setene og knust glass. På bakken utenfor ligger ofrene, dekket av svart plast.

Flere angrep mot kristne

Dette er det fjerde terrorangrepet mot kristne siden desember. Da ble 29 mennesker drept under søndagsmessen i to kirker i Kairo.

I påsken rammet terroren igjen. Palmesøndag ble 34 personer drept i angrep mot to kirker, den ene nord for Kairo, den andre i Alexandria.

Fredagens angrep skjedde idet muslimer innleder fastemåneden ramadan.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet, men det er mye som tyder på at IS står bak.

Det bor 10 millioner koptere i Egypt, der de er den største minoriteten og utgjør rundt 10 prosent av befolkningen. De aller fleste tilhører den koptisk-ortodokse kirken, som siden 1990-tallet har vært den største kristne minoritetskirken i den islamske verden.

Støttet kuppet

Spenningen mellom de kristne og muslimene i Egypt har økt siden kopternes pave Tawadros II ga sin støtte til militærkuppet i 2013, der den demokratisk valgte presidenten Mohamed Mursi ble styrtet.

Ytterliggående islamister har i flere år vært aktive på Sinai-halvøya, men den siste tiden har de blitt mer aktive også på fastlandet.

Mange kristne har flyktet fra al-Arish på Sinai-halvøya, der sju koptere ble skutt og drept i løpet av en måned.

