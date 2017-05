Barth Eide avbryter fredssamtalene på Kypros

Barth Eide har møtt den tyrkisk-kypriotiske og den gresk-kypriotiske lederen hver for seg, men han har gitt opp videre forsøk med å kalle inn til et toppmøte for til slutt å få en enighet.

Barth Eide sier han har informert partene om sin beslutning. Deretter vil han rådføre seg med FNs generalsekretær António Guterres om veien videre.

For drøyt to uker siden ble fredssamtalene på Kypros gjenopptatt etter to måneders stopp.

Den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades har uttalt at Eide ser ut til å ha samme synspunkter som den tyrkisk-kypriotiske siden. Han har sagt om Eide at «uttalelser eller trusler» vil føre til det motsatte enn at Kypros samles til en føderasjon.

– Jo mindre Eide snakker, jo bedre, sa Anastasiades før samtalene ble gjenopptatt 11. mai.

Forrige forhandlingsrunde brøt sammen i februar da gresk-kypriotiske skoler skulle markere årsdagen for en folkeavstemning om union med Hellas. For å kunne møtes igjen, ble denne markeringen avlyst.

I løpet av de tre månedene om har gått siden da, har samtaleklimaet blitt forverret, og begge sider anklager hverandre for å hale ut prosessen. Lederne står fortsatt langt fra hverandre i spørsmål om maktfordeling, sikkerhetsordninger og eiendomsrettigheter.

Kypros ble delt i 1974 da Tyrkia invaderte nordsiden av øya etter et kupp utført av tilhengere av union med Hellas. Fredssamtalene har pågått siden 2015.

(©NTB)