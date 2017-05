Ariana Grande med veldedighetskonsert i Manchester

22 mennesker, mange av dem tenåringer, ble drept i bombeangrepet ved Manchester Arena mandag. Over 70 mennesker er innlagt på sykehus, og flere av dem har svært alvorlige skader. Bomben gikk av idet Grande hadde avsluttet konserten sin.

I et brev publisert på Facebook fredag, skriver tenåringsidolet at hennes bønner og dypeste kondolanser går til ofrene for angrepet og deres kjære.

– Det er ingenting jeg eller andre kan gjøre for å fjerne den smerten dere føler eller å gjøre dette enklere. Men jeg rekker ut min hånd og mitt hjerte og alt jeg klarer hvis dere vil ha eller trenger min hjelp, skriver hun.

Ariana Grande sier at hun har tenkt på fansen sin hele den siste uka, og at hun blir inspirert og stolt over hvordan de har håndtert situasjonen.

– Vi skal ikke la dette skille oss. Vi skal ikke la hatet vinne, skriver hun.

– Jeg kommer tilbake til den utrolig modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og å holde en veldedighetskonsert til ære og til inntekt for ofrene og deres familier, sier Grande, som vil komme tilbake med mer informasjon når arrangementet er bekreftet.

