Trump møtte EUs ledere i «Tusk Tower» 

Møtet med EUs ledere er trolig det viktigste under president Trumps besøk i Brussel, mener Jan Techau, utenrikspolitisk analytiker ved American Academy i Berlin.

– Det kan bidra til å forme hans inntrykk av EU i lang tid framover, sier Techau til NTB.

– Mitt håp er at han skal få litt respekt for og tillit til sine motparter, at han ikke bare skal se på dem som klovner fra Brussel. Det vil være en fordel hvis han forstår at dette er seriøse mennesker, sier han.

Tusk Tower

Presidenten ble tatt imot av EUs president Donald Tusk. Det var først lagt opp til en fortrolig samtale der kun Trump, Tusk, EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og ytterligere én representant til fra USA, trolig utenriksminister Rex Tillerson, skulle delta.

Deretter skulle det holdes et utvidet møte med flere representanter på begge sider av bordet.

Besøket fant sted i Europa-bygningen, som er EU-rådets splitter nye hovedkvarter i sentrum av Brussel. Bygningen er formet som et egg inni et reir, og det er her EUs president Donald Tusk har sitt kontor. I Brussel omtales bygningen humoristisk som «Tusk Tower».

Vil bygge tillit

En høytstående tjenestemann i EU sa i forkant av møtet at målet nettopp var å bygge et tillitsforhold til den amerikanske presidenten.

– Dette blir et viktig møte fordi det er første gang EUs ledere møter ham personlig, sa tjenestemannen.

– Bare det at dette møtet finner sted, er en suksess. Det har vært mye engstelse og frykt for hvilken retning USA vil gå i med den nye administrasjonen, sa kilden.

Trump har tidligere uttalt seg svært nedsettende om EU. Han har gitt uttrykk for sterk støtte til brexit og også antydet at flere land bør gjøre som britene og gå ut av unionen. EUs ledere har ikke gjort noe forsøk på å skjule sin irritasjon over dette.

Frykter for verdensordenen

Tusk selv skriver på Twitter at målet hans er å overbevise den amerikanske presidenten om at «den frie verden» må samarbeide for å unngå en utvikling mot en «postvestlig verdensorden».

Ideen om en postvestlig verdensorden, der USA og Europa mister innflytelse og makten flyttes mot land som Russland og Kina, har vært på moten blant verdenslederne de siste månedene. Hos noen som et håp, hos andre som et skrekkscenario.

Det er ventet at nettopp slike spørsmål vil bli et viktig tema for diskusjon også på NATOs toppmøte i Brussel torsdag kveld og på G7-toppmøtet i Italia fredag og lørdag.

