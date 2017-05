Tre menn henrettet på Gazastripen

To av mennene ble hengt, mens den tredje ble skutt av en eksekusjonspelotong, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere hundre mennesker overvar henrettelsene.

En 38-åring var utpekt som gjerningsmannen etter at Hamas-lederen Mazen Faqha ble drept i mars i år. En 38-åring og en 42-åring ble funnet skyldig i medvirkning og for å ha samarbeidet med «den sionistiske fienden».

Henrettelsene fant sted bare to uker etter at myndighetene kunngjorde at de tre mennene var pågrepet for drapet. Menneskerettighetsgrupper har fordømt handlingen.

Hamas har lagt fram angivelige tilståelser fra mennene, men menneskerettighetsorganisasjoner mener disse kan ha blitt presset fram.

