Norden enig med Kina om nye samarbeidsområder

– Møtet var givende og våre kinesiske verter viste stor interesse for materialet vi presenterte, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten etter møtet med Kinas viseutenriksminister Wang Chao.

Allerede i februar i fjor besluttet de nordiske samarbeidsministrene at man skulle utrede mulighetene for nye samarbeidsområder med Kina. Under torsdagens møte i Beijing ble man enige om at områdene som er av størst interesse, er innovasjon, bærekraftig utvikling, turisme, velferdsløsninger og kultur.

– Begge sider er svært fornøyd med framdriften i det nordisk-kinesiske samarbeidet. De mener et slikt samarbeid er viktig og har stort vekstpotensial. Kina og den nordiske regionen har en unik mulighet til å forbedre relasjonene, heter det i en felles pressemelding fra Kina og Nordisk ministerråd.

I tillegg til den tidligere KrF-partilederen Høybråten, som har vært generalsekretær i Nordisk ministerråd siden 2013, er også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i Kina denne uka, blant annet for å lede en norsk idretts- og kulturdelegasjon.

I april reiste statsminister Erna Solberg (H) til Kina på det første norske statsbesøket på ti år. Nærmere 240 personer fra norsk næringsliv utgjorde den rekordstore delegasjonen.

Kinas president Xi Jinping uttrykte i forbindelse med statsbesøket et ønske om mer samarbeid med Norge og hyllet i kinesiske medier den norske innsatsen for å få normalisert forholdet mellom landene. Kina frøs all politisk kontakt med Norge etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Nordisk ministerråd et forum for representanter for de nordiske regjeringene hvor tema som er av felles, nordisk interesse, blir drøftet. Ved enstemmighet kan ministerrådet legge fram forslag for Nordisk råd, i noen tilfeller også fatte vedtak selv, som er bindende for de enkelte regjeringene.

(©NTB)