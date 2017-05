Dronning Elizabeth besøkte terrorofre

Den 91 år gamle dronningen tok seg også tid til å hilse på leger og ansatte ved Royal Manchester Children's Hospital, som har kjempet for å redde livet til mange av de sårede.

Tolv barn under 16 år ble brakt til barnesykehuset med skader etter terrorangrepet utenfor Manchester Arena mandag kveld der popstjernen Ariana Grande hadde hatt konsert.

Til 14 år gamle Evie Mills og foreldrene hennes omtalte monarken angrepet som «forferdelig».

– Det er ondskapsfullt å angripe noe sånt, sa dronningen.

Ett minutts stillhet

Samtidig sto Storbritannia stille i ett minutt kl. 11 torsdag til minne om de 22 dødsofrene etter terrorangrepet. Mange sørgende samlet seg på minnestedet St. Ann's Square i sentrum av Manchester. Også utenfor parlamentet og på Trafalgar Square i London og på Albert Square i Manchester samlet folk seg til minnestunden.

I alt ligger 75 personer fortsatt på sykehus etter terrorangrepet mandag kveld. Tilstanden for 22 av dem er kritisk, ifølge britiske helsemyndigheter.

– Sammen for alltid

Et kjærestepar i tenårene, 17 år gamle Chloe Rutherford og 19 år gamle Liam Curry, er blant de drepte. Torsdag sendte familiene deres ut en felles uttalelse der de omtaler de to som perfekte for hverandre.

– De ville være sammen for alltid, og nå er de det, skriver familiene.

(©NTB)