Amerikansk kilde: – Abedi ble trolig trent av IS i Syria

Abedi var trolig i Syria i månedene før mandagens angrep, sier den ikke navngitte tjenestemannen til CNN torsdag.

Det er fra før kjent at Abedi i tiden før angrepet besøkte Libya, og det har blitt spekulert på om han også kan ha vært i Syria. Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb hevdet onsdag at han hadde fått vite av britiske tjenestemenn at Abedi trolig reiste til Syria.

På spørsmål fra journalister samme dag unnlot Storbritannias innenriksminister Amber Rudd å kommentere Collombs uttalelse.

Abedi sto ikke på britiske myndigheters liste over personer som har vært fremmedkrigere i Syria.

