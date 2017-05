Tre drept i selvmordsangrep i Indonesia

To selvmordsbombere detonerte hver sin sprenglanding samtidig like ved en bussterminal onsdag kveld. Området var fullt av folk da bombene gikk av, og TV-bilder viser panikkslagne mennesker som løper fra stedet mens røyk stiger opp over bussterminalen.

Begge gjerningsmennene ble også drept, i tillegg ble et titall mennesker såret.

Politiet holdt vakt ved en parade som skulle markere starten på ramadan, muslimenes hellige fastemåned, da angrepet skjedde.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land og har vært rammet av en rekke terrorangrep siden årtusenskiftet.

