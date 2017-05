Faren til antatt Manchester-angriper mener sønnen er uskyldig

– Vi tror ikke på det å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, sier faren, Ramadan Abedi, på telefon fra Libya til nyhetsbyrået AP.

Han sier også at han snakket med sønnen Salman Abadi for fem dager siden, og at han da hørtes «normal» ut og planla å reise til Saudi-Arabia. Deretter skulle han reist videre til Libya, der det var planlagt at han skulle tilbringe fastemåneden ramadan sammen med familien.

Ramadan Abedi bekrefter også at hans andre sønn, Ismail, er pågrepet i Manchester og at det skjedde tirsdag morgen.

(©NTB)