Abedis bror og far pågrepet i Libya

Lillebroren Hashem Abedi hadde planer om å begå terrorangrep i hovedstaden Tripoli, opplyser libysk antiterrorpoliti ifølge nyhetsbyrået Reuters. I midten av april skal Hashem ha kommet til byen, og han ble pågrepet onsdag.

En polititalsmann sier at Hashem visste om Salmans planer for terrorangrepet i Manchester, og ifølge mannen var begge brødrene medlemmer av ekstremistgruppa IS.

Også Salman Abedis far Ramadan Abedi er pågrepet i det nordafrikanske landet, opplyser en talsmann for en libysk antiterrorstyrke.

En annen av Salman Abedis brødre, Ismail, er blant de fem som er pågrepet i Manchester i forbindelse med terrorangrepet i byen. 22 mennesker ble drept i angrepet mandag kveld.

Abedi-brødrene er britiske statsborgere med libysk bakgrunn.

(©NTB)