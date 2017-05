Trump foreslår velferdskutt i budsjettet

Kutt i det føderale helseprogrammet for fattige og funksjonshemmede, Medicaid, er sammen med matkuponger, studielån og føderal alderspensjon blant ordningene som rammes av Trump-administrasjonens budsjettforslag. Til sammen er budsjettet på 4.100 milliarder dollar eller rundt 34.000 milliarder kroner.

De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene. Kuttene kommer etter at en annen økonomiplan om kutt både hjemme og i bistandsbudsjettet raskt ble avvist av den lovgivende forsamlingen.

– Jeg mener det er Kongressens privilegium til å ta slike avgjørelser i samråd med presidenten, sier den republikanske senatoren John Cornyn fra texas. Han spår at kuttene i Medicaid ikke overlever i Senatet.

– Men nesten alle presidenters budsjettforslag er i praksis «døde ved ankomst», så vidt jeg kjenner til.

Budsjettforslaget gjenspeiler Mick Mulvaneys tro på en minst mulig rolle for staten. Mulvaney er sjef for budsjettarbeidet i Det hvite hus og har tidligere sittet i Representantenes hus. President Donald Trump har så langt vist liten interesse for budsjettarbeid, og forslaget presenteres mens han er på sin første utenlandsreise.

(©NTB)