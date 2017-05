Politiet: Flere døde og sårede på Manchester Arena

Politiet sier mannskaper fra nødetatene jobber iherdig på stedet. Flere vitner forteller om et «kraftig smell» og en «eksplosjon», men det er ikke kjent nøyaktig hva som har skjedd.

Ariana Grande holdt konsert på Manchester Arena mandag kveld. En talsperson sier artisten er i god behold.

– Jeg hørte et kraftig smell fra sengen, gikk til fronten av leiligheten hvor vi har perfekt utsikt. Alle løp fra stedet i store grupper, sier Suzy Mitchell til Sky News. Miller bor tvers overfor Manchester Arena.

Årsaken er ikke bekreftet ennå, men en skuespiller tvitrer at hennes mann og datter var til stede. Noen gikk opp på scenen og forklarte at smellet skyldtes en ballong som sprakk. Et annet vitne sier også at smellet kom fra en ballong. Han sier til BBC at han tror folk ble skadd i panikken som oppsto.

Ytterligere et vitne forteller om et smell omtrent da Grande fremførte sin siste sang.

– Vi så unge jenter med blod på seg. Alle skrek, og folk løp. det var mye røyk, sier hun til Manchester Evening News.

Flere gater i byen er sperret, og nyhetsbyrået Reuters melder at tog til og fra Victoria stasjon i byen er innstilt. Folk har fått beskjed om å forlate stasjonen.

