Norge fordømmer terrorangrep

Terrorangrepet i Manchester er en påminnelse om verdens felles ansvar i å hindre denne typen terrorisme i å skje, mener utenriksminister Børge Brende (H).

– Det er tragisk at noen kan ønske å skade uskyldige barn og ungdom, som er på konsert for å hygge seg og ha en fin kveld. Terrorister ønsker å spre frykt med slike feige handlinger, men skal aldri få seire, utdyper Brende.

Han understreker at Norge står sammen med britene i kampen mot terror i Europa og globalt, og at Utenriksdepartementet har et tett samarbeid med den norske ambassaden i London.

– Vi vil fortsette å stå sammen i arbeidet for et samfunn hvor vi møter hverandre med respekt og samtale – ikke forakt og vold. Vi må trappe opp ytterligere i kampen mot voldelig ekstremisme og styrke etterretningssamarbeid mellom allierte, sier Brende.

Utenriksministeren signerte tirsdag ettermiddag kondolanseprotokoll og la ned blomster på den britiske ambassaden i Oslo i forbindelse med terrorangrepet i Manchester.

