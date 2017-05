Ekspert: – Viktig å få i gang britisk valgkamp innen få dager

Universitetslektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder tror på en kort pause i valgkampen til tross for at Storbritannia har opplevd sitt verste angrep siden terrorangrepet i London sommeren 2015.

– Jeg tror det blir en pause i valgkampen i dag og i morgen. Deretter er det viktig for britiske politikere å signalisere at de ikke gir etter for terror, sier Mustad til NTB.

– Det har vært så mange angrep i Europa at nå er det viktig å signalisere at man står sammen om de demokratiske verdiene. Å forsette valgkampen vil være et viktig signal både til verden, den britiske befolkningen og til de som står bak. Livet går videre etter at man har tatt pause for å vise respekt for ofrene og de etterlatte, sier Mustad.

Valget på nytt britisk Parlament skal avholdes 8. juni, og valgkampen var i full gang da en angivelig selvmordsbomber sprengte seg selv ved Manchester Arena mandag kveld, rett etter en konsert med den amerikanske popstjernen Ariana Grande. Statsminister Theresa May fra De konservative erklærte straks etter at valgkampen settes på vent, noe de andre partiene også har sluttet seg til.

