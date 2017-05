CIA-sjef var bekymret for kontakt mellom Russland og Trumps folk

Situasjonen fikk Brennan til å lure på om russerne forsøkte å få personer tilknyttet Trumps valgkamp til å samarbeide. I fjor sommer ble han gradvis mer bekymret, sa den tidligere CIA-sjefen under en høring i Representantenes hus tirsdag.

Brennan mener russiske myndigheter sto bak et «aggressivt» og «omfattende» forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Allerede i fjor konkluderte amerikansk etterretning med at russernes mål var å hjelpe Trump, og ødelegge for Hillary Clinton.

Russiske myndigheter skal ha forsøkt å påvirke samfunnsdebatten via ulike medier, og stått bak hackerangrep rettet mot Det demokratiske partiet. Informasjon som var skadelig for Demokratene, ble senere lekket.

Brennan forteller at han tok saken opp direkte med sjefen for den russiske etterretningsorganisasjonen FSB. FSB-sjefen avviste anklagene, slik andre representanter for russiske myndigheter også har gjort.

Under høringen tirsdag sa Brennan at han ikke vet om det faktisk var noe samarbeid mellom russiske myndigheter og personer tilknyttet Trumps valgkamp. Trump selv har flere ganger avvist at det fantes noe slikt samarbeid.

(©NTB)