23-åring pågrepet etter Manchester-terror

– Med henvisning til hendelsen ved Manchester arena i går kveld, kan vi bekrefte at vi har arrestert en 23-åring i South Manchester, heter det i en Twitter-melding fra politiet i Manchester.

Politiet har tidligere opplyst at mannen som utløste en sprengladning utenfor konsertarenaen mandag kveld, etter alt å dømme var alene om handlingen på stedet og selv ble drept i eksplosjonen.

Selvmordsbomberen er ikke offentlig identifisert, og det er heller ikke kjent hvilken tilknytning den pågrepne 23-åringen eventuelt måte ha til vedkommende.

Statsminister Theresa May opplyser imidlertid at politiet tror at de kjenner identiteten til vedkommende, men at de ennå ikke kan eller vil bekrefte navnet.

Kan ha blitt varslet

Fire timer før terroraksjonen i Manchester ble den tilsynelatende varslet i sosiale medier. En video av den angivelige gjerningsmannen har også dukket opp.

To meldinger med emneknaggen #manchesterarena ble lagt ut på Twitter fire timer før angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester Arena mandag kveld.

«GLEMMER DERE TRUSSELEN VÅR? DETTE ER RETTFERDIG TERROR», lød teksten på den ene meldingen.

IS-flagg

Den andre Twitter-meldingen viste bare det svarte flagget til den ytterliggående islamistgruppa IS. Også denne meldingen var utstyrt med emneknaggen #manchesterarena. Begge meldingene er gjengitt av britiske Mail Online.

Det er ikke kjent om pågripelsen i South Manchester har sammenheng med videoen eller tilknytning til vedkommende som sendte ut disse to Twitter-meldingene.

22 mennesker er bekreftet drept og 59 ble såret i den kraftige eksplosjonen. Flere av ofrene var barn og unge.