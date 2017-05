Trump sier han ikke nevnte Israel i Lavrov-møte

Det var forrige uke flere amerikanske medier meldte at Trump avslørte hemmelige opplysninger om ekstremistgruppa IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus. Etterretningsinformasjon ble gitt USA av Israel, ifølge amerikanske medier.

Mandag avviser Trump at han i møtet nevnte hvor etterretningsinformasjon stammet fra.

– Jeg nevnte aldri ordet eller navnet Israel. Jeg nevnte det aldri i den samtalen, sa Trump under sitt besøk i Israel mandag, med landets statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side.

– Alle sier at jeg gjorde det, så du har nok en feilaktig sak. Jeg nevnte aldri ordet Israel, sa Trump på spørsmål fra journalister om saken.

Netanyahu sa på sin side til pressen at det amerikansk-israelske etterretningssamarbeidet er «fantastisk».

De amerikanske medienes beskrivelser av Lavrov-møtet er basert på opplysninger fra anonyme kilder.

