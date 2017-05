Flere døde på Mount Everest 

Den siste ulykken skal ha skjedd søndag morgen da australske Francesco Marchetti var på vei ned. Han nådde ikke toppen.

–Klatreren tok sitt siste åndedrag i 7.500 meters høyde på tibetansk side av fjellet. Han var på vei nedover etter å ha fått høydesyke på rundt 8.000 meter, opplyser fjellklatrerforeningen i Tibet, ifølge The Guardian. Fjelltoppen rager 8.848 meter over havet.

En amerikansk lege og en slovensk fjellklatrer døde også i to separate ulykker nær toppen av Mount Everest søndag. Samtidig foregår det en leteaksjon etter en indisk fjellklatrer som har vært savnet siden lørdag.

I helgen kom det meldinger om at en berømt fjellknaus nær fjelltoppen har rast ut. Den såkalte «Hillary Step» skal ha blitt ødelagt under jordskjelvet i 2015, men dette har vært vanskelig å bekrefte som følge av snøforholdene. Etter å ha studert fjellpartiet nærmere, sa den britiske klatreren Tim Mosedale søndag at fjellpartiet definitivt er borte.

