Euro-ministre ble ikke enige om Hellas-pakke

Ministrene ble sittende til sent mandag kveld i et forsøk på å bli enige om en tiltakspakke slik Det internasjonale pengefondet IMF har bedt om. Men en drøy halvtime før midnatt ble det klart at de ikke klarte å bli enige om vilkårene for en ny utbetaling til kriserammede Hellas.

Da hadde møtet vært satt på vent i fire timer mens det pågikk bilaterale samtaler for å se om det var mulig å komme fram til en avtale.

Mens ministrene fra eurosonen har hyllet reformpakken grekerne vedtok i forrige uke, mener IMF at det greske gjeldsnivået er for høyt og ønsker i motsetning til de europeiske kreditorene ikke å være med på en ny redningspakke som ikke også inkluderer en reduksjon av gjelden.

Hellas trenger et nytt lån fra eurosonenes redningsfond i løpet av de nærmeste månedene for å klare avbetalinger i juli og unngå en ny finanskrise.

