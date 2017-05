Bombeeksplosjon på sykehus i Bangkok

24 personer skal være lettere skadd, melder Channel News Asia. Tre personer blir fortsatt behandlet av helsepersonell, hovedsakelig på grunn av skader som følge av knust glass. Bomben gikk av på sykehuset Phramongkutklao, et sykehus som er mye brukt av pensjonerte offiserer, ifølge Sky News.

Sjef for politiets bombegruppe, Kamthorn Aucharoen, sier at myndighetene nå sjekker overvåkingskameraer i området.

– Det var en bombe, vi fant deler som brukes til å fremstille en bombe, sier politiets talsmann.

Ifølge DPA sa visepolitimester Srivara Ransibrahmanakul til de fremmøtte reporterne at de har funnet bombedeler som batterier, ledninger og koblinger. Han opplyste videre at de ikke har noen mistenkte foreløpig, og at etterforskningen fortsetter.

Eksplosjonen skjedde i et gjesterom for pensjonerte militæroffiserer, på treårsdagen for kuppet der militæret tok over makten i Thailand. Dette skjer uken etter at en bombe gikk av utenfor Thailands nasjonalteater i Bangkok.

