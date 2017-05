Twitter-grunnlegger beklager Trump-popularitet

– Hvis det er sant at han ikke hadde vært president dersom det ikke var for Twitter, så beklager jeg, sier Williams til The New York Times.

Han sier at Twitters betydning for Trumps popularitet er «en svært dårlig ting».

President Donald Trump har selv sagt at Twitter bidro til å hjelpe ham på veien til Det hvite hus.

45 år gamle Williams mener internett ikke fungerer som det skal, fordi det belønner ekstreme holdninger. Williams sier også at han tok feil da han trodde verden ville bli et bedre sted ved å etablere en plattform der alle fritt kunne uttale seg og utveksle tanker.

