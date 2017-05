Trump diskuterer salg av «vakkert militærutstyr» til Qatar

Trump møtte Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani søndag formiddag i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh til bilaterale samtaler. Trump sa til emiren at USA og Qatar har hatt et langvarig vennskapelig forhold.

Trump la til at «ingen lager militærutstyr som USA», og sa at en avtale om salg av militært utstyr til Qatar vil skape arbeidsplasser i USA og bedre Qatars sikkerhet.

Før møtet startet, sa Trump til reportere at han skulle diskutere salg av «mye vakkert militærutstyr».

Menneskerettigheter i Qatar ble ikke diskutert under den delen av møtet som var åpent for journalister. Qatar har blitt kritisert for dårlige vilkår for arbeidere som bygger arenaer som skal stå klare til VM i fotball i 2022.

