Trump: Krigen mot terror handler ikke om religion

– Dette er ikke et slag mellom ulike trosretninger, sekter eller sivilisasjoner, sa Trump da han søndag talte til muslimske ledere under et toppmøte i Saudi-Arabia.

– Terrorister tilber ikke Gud. De tilber døden, fortsatte han.

Blant tilhørerne var titalls ledere fra arabiske og muslimske land, som fikk klar beskjed fra Trump om å ta et oppgjør med ekstremisme.

– Jag dem vekk

– Jag dem bort fra de hellige stedene deres, jag dem bort fra samfunnene deres, jag dem vekk fra de hellige landene deres, sa han.

– Dette er en kamp mellom barbariske kriminelle som prøver å utslette menneskeliv, og anstendige mennesker fra alle religioner som prøver å beskytte dem, sa den amerikanske presidenten videre.

Trump lovet full amerikansk støtte til dem som tar opp kampen, og sa at han hadde med seg et budskap om «vennskap, håp og kjærlighet» fra USA.

Muslimske ofre

Det overveldende flertallet av ofrene for terroristaksjoner er uskyldige mennesker fra arabiske og muslimske land, samt andre land i Midtøsten, understreket Trump.

– 95 prosent av ofrene for terrorangrep er selv muslimer, sa han.

Terrorisme må heller ikke bare måles i antallet døde, men i antallet tapte drømmer, sa Trump.

Det var knyttet stor spenning til Trumps tale. Han kom med mange og nedsettende uttalelser mot muslimer i valgkampen og høstet stor motstand da han tidligere i år forsøkte å forby innbyggere fra en rekke muslimske land innreise i USA. Det forsøket er inntil videre stanset av det amerikanske rettsvesenet.

