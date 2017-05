Flere drept i kamper i Kashmir

De indiske soldatene støtte på opprørerne etter at de hadde krysset over fra den pakistanske siden av grensa i den omstridte regionen, opplyser hærens talsmann Rajesh Kalia.

Skytingen tok slutt søndag. Sammenstøtet fant sted i Nowgam, rundt 140 kilometer nordvest for Srinagar, som er den største byen i indiske Kashmir.

Det forelå søndag ingen uavhengig bekreftelse på skuddvekslingen mellom de to sidene.

India anklager Pakistan for å væpne og trene opp opprørere som siden 1989 har kjempet for at Kashmir skal bli uavhengig fra India, eller at regionen skal slås sammen med Pakistan. Regjeringen i Islamabad avviser anklagen og sier støtten til opprørerne utelukkende er moralsk og diplomatisk.

Rundt 70.000 mennesker er blitt drept i det væpnede opprøret og Indias militære svar på volden. Både i den indiske og den pakistanske delen av Kashmir er et stort flertall av innbyggerne muslimer.

India og Pakistan har utkjempet to kriger om kontrollen over Kashmir siden landene ble uavhengig fra den britiske kolonimakten i 1947.

