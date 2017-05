Antall døde øker etter kolerautbruddet i Jemen 

Antall mistenkte tilfeller av kolera har mer enn fordoblet seg i landet de siste fem dagene, opplyser Leger Uten Grenser. Ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO), er trolig over 29.300 mennesker rammet av kolera, og sykdommen har nå spredt seg til 19 av landets 22 provinser.

Tidligere ble det meldt at over 200 personer har dødd av sykdommen, men disse tallene har nå steget til 315 døde siden 27. april, ifølge WHO.

Norge øker nå den humanitære støtten til Jemen.

– Kolerautbruddet i Jemen kommer på toppen av en væpnet konflikt og sultkrise som rammer store deler av befolkningen. Norge øker derfor den humanitære støtten til Jemen med 10 millioner kroner og vil fortløpende vurdere utviklingen fremover, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding.

– Kan bli katastrofalt

Brende sier at dersom ikke det settes inn snarlige tiltak for å stanse spredningen, så kan det utvikle seg til et landsdekkende utbrudd.

– Det vil få katastrofale følger for en allerede hardt rammet befolkning, sier Brende.

Halvparten av Jemens sykehus og helsestasjoner er satt ut av funksjon i løpet av den to år lange borgerkrigen.

Norge økte i år støtten til Jemen til 212 millioner kroner, nærmere 100 millioner kroner mer enn i fjor. Den nye støtten kommer i tillegg til det.

Den norske støtten kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. Norge bidrar også gjennom Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond CERF og fondet for utdanning i krise og konflikt – Education Cannot Wait.

17 millioner trues av sult

Kolera er en akutt infeksjon som fører til kraftig diaré, og som uten behandling kan være dødelig i løpet av få timer. Bakterien sprer seg via mat og forurenset vann.

Det er det andre kolerautbruddet i Jemen på mindre enn ett år. Samtidig står landet overfor en omfattende sultkatastrofe. 17 millioner mennesker, omkring to tredeler av befolkningen, trues av sult, ifølge FN.

Både kolerautbruddet og sultkatastrofen er knyttet til borgerkrigen som herjer i Jemen, og som har ført til at mye av infrastrukturen, deriblant vannpumper og kloakksystemer, er ødelagt.

Som følge av krigen er dessuten mindre enn halvparten av landets sykehus og klinikker operative.

Luftangrep

Krigen i Jemen står mellom lokale houthi-opprørere, som i utgangspunktet kommer fra den nordlige delen av landet, og styrker som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen.

Konflikten ble kraftig opptrappet da Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske land i regionen gikk inn i krigen på regjeringens side i mars 2015. Koalisjonen har siden utført titalls tusen flyangrep i Jemen, noe som har rammet sivilbefolkningen hardt.

