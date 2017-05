Trump spikrer gigantisk våpenavtale i Saudi-Arabia

Presidenten ventes å signere avtalene under oppholdet i Riyadh, bekrefter en tjenestemann i Det hvite hus lørdag. Våpen og forsvarsmateriell med en verdi på nesten 100 milliarder dollar skal tilfredsstille Saudi-Arabias forsvarsbehov, heter det.

Saudi-Arabia står i spissen for en militærallianse som i over to år har bombet lokale houthi-opprørere i det lutfattige nabolandet Jemen, der millioner av mennesker står på randen av sultkatastrofe.

Houthi-opprørerne antas å få støtte fra Iran, som er Saudi-Arabias største rival i regionen.

