Flere tusen båtflyktninger reddet i Middelhavet

Båtflyktningene ble reddet opp fra 17 forskjellige båter fredag og tidlig lørdag, opplyser den italienske kystvakten. I tillegg til de sju personene som er brakt til sykehus, er en person bekreftet omkommet.

Den italienske kystvakten, et spansk skip fra EUs operasjon i Middelhavet, EUNAVFOR MED, to lasteskip og skip fra to tyske hjelpeorganisasjoner deltok i redningsoperasjonene.

Havområdet mellom Italia og Libya er et av verdens mest trafikkerte og farligste for migranter. FNs høykommissær for flyktninger har anslått at av de mer enn 55.000 migrantene som har tatt seg til Europa så langt i år, har 83 prosent av dem kommet til Italia.

Det italienske innenriksdepartementet har registrert 35 prosent flere migrantankomster mellom 1. januar og 19. mai i år enn på samme tid i fjor. I rekordåret 2016 ankom hele 180.000 migranter Italia.

FN frykter at så mange som 1.344 personer har druknet på vei til Europa så langt i 2017.

