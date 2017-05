5.000 båtflyktninger på to døgn i Middelhavet

Rundt 2.300 mennesker ble berget i internasjonalt farvann og brakt til Italia torsdag. Samme dag plukket den libyske kystvakten opp rundt 580 mennesker i libysk farvann. De ble returnert til det konfliktherjede landet.

I løpet av fredagen og lørdag morgen ble ytterligere 2.100 mennesker reddet opp fra 17 forskjellige båter, opplyser den italienske kystvakten. I tillegg til de sju personene som er brakt til sykehus, er en person bekreftet omkommet.

Den italienske kystvakten, et spansk skip fra EUs operasjon i Middelhavet, EUNAVFOR MED, to lasteskip og skip fra to tyske hjelpeorganisasjoner deltok i redningsoperasjonene i internasjonalt farvann.

Havområdet mellom Italia og Libya er et av verdens mest trafikkerte og farligste for migranter. De to landene har de siste månedene styrket samarbeidet for å hindre folk i å reise over Middelhavet.

FNs høykommissær for flyktninger har anslått at av de mer enn 55.000 migrantene som har tatt seg til Europa så langt i år, har 83 prosent av dem kommet til Italia.

Det italienske innenriksdepartementet har registrert 46.000 nyankomne båtflyktninger så langt i år. Det er 35 prosent flere migrantankomster enn på samme tid i fjor. I rekordåret 2016 ankom hele 180.000 flyktninger og migranter Italia.

FN frykter at så mange som 1.344 personer har druknet på vei til Europa så langt i 2017.

