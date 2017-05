Presidentvalget i gang i Iran

Rouhani har åpnet landet mer opp for omverdenen i sitt forsøk på å bringe økonomien på fote. Valget er det første siden atomavtalen som har gitt Iran større tilgang til verdensmarkedene.

Presidenten ligger an til å bli gjenvalgt, men han møter tøff konkurranse fra konservative ayatolla Ebrahim Raisi (56), som har markert seg som en forsvarer av de fattige og krevd en mye hardere linje overfor Vesten.

Til sammen stiller fire kandidater til valg. I tillegg til Rouhani stiller også hans visepresident Eshaq Jahangiri, mens en av de konservative kandidatene, Teheran-ordfører Mohammad Bager Ghalibaf, i helgen trakk seg og ba sine tilhengere stemme på Raisi.

Presteskapet

Raisi tilhører den religiøse eliten i Iran og har full støtte fra presteskapet. Han har gått hardt ut mot den langt mer moderate Rouhani. Presidenten kritiseres spesielt for ikke å ha innfridd de økonomiske løftene som fulgte med atomavtalen.

Både Rouhani og Jahangiri har i løpet av valgkampen trukket fram at iranere i dag har større frihet enn da de fikk makten i 2013.

– Vi stiller til valg for å si klart ifra at ekstremistenes og voldsutøveres æra er forbi, sa Rouhani til en stor tilhengerskare i byen Hamedan i forrige uke.

Svak økonomi

Kritikerne peker imidlertid på at Rouhani ikke har klart å innfri løftene om å få fart på økonomien. Mange er dessuten skuffet over at oppmykning når det gjelder demokratiske rettigheter i det store og hele har uteblitt.

– Det er riktig at Rouhani ikke har fått nok fart på økonomien, og fortsatt er arbeidsledigheten høy. Den ligger på cirka 12 prosent for befolkningen under ett, og for ungdomskullene er tallene dramatisk høye – omkring 40 prosent, sier Iran-ekspert og religionshistoriker Kari Vogt.

En av flere grunner til at Rouhani så langt ikke har lyktes med å få mer fart på økonomien, er at atomforhandlingene har krevd svært mye tid og trukket ut over flere år, mener hun.

Begrenset makt

Når det gjelder menneskerettigheter og ytringsfrihet har presidenten begrenset makt. Irans øverste leder er ayatolla Ali Khamenei, og de konservative dominerer det juridiske systemet og landets sikkerhetsstyrker.

– Presidenten har likevel en del makt, og også på disse områdene har det stor betydning hvem som vinner valget, mener Vogt.

Vogt mener gjenvalg av Rouhani vil være stabiliserende – hjemme som ute. Om en av de konservative kandidatene skulle gå av med seieren, vil mye reverseres.

– Det vil bety tilbakeskritt både for den demokratiske prosessen internt og for det internasjonale samarbeidet, mener hun.

(©NTB)