Italia gjør barnevaksiner obligatoriske

Blant vaksinene som gjøres obligatorisk for skolebarn opptil 16 år, er vannkopper, meslinger og røde hunder.

De nye tiltakene innføres etter en intens offentlig vaksinedebatt i kjølvannet av en kraftig økning i meslingutbrudd. Den populistiske Femstjernersbevegelsen er blant dem som er anklaget for å ha fyrt opp vaksinemotstanderne.

Statsminister Paolo Gentiloni sa fredag at de nye reglene har som formål å bekjempe «antivitenskapelige teorier» som de siste årene har ført til at færre vaksinerer barna sine.

Vaksinasjonen skal gjøres obligatorisk fra september for barn fra barnehagealder til andre klasse på ungdomsskolen. Blant de obligatoriske vaksinene er også stivkrampe, difteri, polio og hepatitt B.

Helseminister Beatrice Lorenzin sier barn i framtiden ikke vil få barnehageplass uten vaksinebevis. Foreldre som har barn i skolepliktig alder, risikerer store bøter dersom de ikke følger vaksineprogrammet.

Ifølge offentlig statistikk var kun 85,3 prosent av italienske toåringer vaksinert for meslinger i 2014, langt færre enn de 95 prosentene som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er nødvendig for å holde sykdommen i sjakk.

Italia er ett av flere land der mange føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslinger, røde hunder og kusma. Årsaken er en påstått sammenheng mellom vaksinen og autisme – en påstand det ifølge eksperter ikke er vitenskapelig belegg for.

