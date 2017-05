Fox News-grunnlegger død

Det er Fox News selv som torsdag melder at Ailes er død. Ifølge helsemyndighetene i Palm Beach County døde Ailes av en hjerneblødning som oppsto etter at han falt og slo hodet i sitt eget hjem.

Ailes grunnla Fox News sammen med Rupert Murdoch i 1996. Ailes var sjef for kanalen fram til han gikk av i fjor, i forbindelse med at flere kvinnelige ansatte anklaget ham for seksuell trakassering.

Under Ailes' ledelse ble Fox News, som er hjem til en rekke konservative kommentatorer, den meste sette nyhetskanalen i USA. Ailes jobbet også som rådgiver for tre amerikanske presidenter, republikanerne Richard Nixon, Ronald Reagan og George H.W. Bush.

– Med unntak av presidentene han jobbet for, kan det argumenteres for at han var den mest sentrale personen i opprettelsen av moderne konservatisme, skrev statsviteren David Greenberg ved universitetet Rutberg i et essay om Ailes i fjor.

